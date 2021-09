Stasera apre Sassuolo-Torino, chiude il Napoli lunedì sera

Ancora poche ore è sarà di nuovo serie A, questa sera apre il turno Sassuolo-Torino. Ostacolo durissimo per la Salernitana che dovrà vedersela contro un Atalanta arrabbiata per gli ultimi due passi falsi. Domenica sera super sfida tra Juventus e Milan, con la squadra bianconera che non può permettersi più errori. Chiude il Napoli lunedì sera sul campo di un Udinese super in forma

Risultati: Sassuolo-Torino 20:45, Genova-Fiorentina 18/9, Inter-Bologna 18/9, Salernitana-Atalanta 18/9, Empoli-Sampdoria 19/9, Venezia-Spezia 19/9, Verona-Roma 19/9, Lazio-Cagliari 19/9, Juventus-Milan 19/9, Udinese-Napoli 20/9

Classifica: