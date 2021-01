Stasera finale di supercoppa italiana tra Juventus e Napoli

Stasera si giocherà la super coppa italiana, sfida che si disputerà tra la squadra della Juventus ed il Napoli.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si assegna stasera il primo titolo italiano della stagione: Juventus e Napoli si ritrovano finalmente l’una di fronte all’altra, dopo le polemiche seguite al rinvio della gara di Serie A per l’intervento dell’ASL in seguito ai casi di Covid.

Per quel che concerne le formazioni ecco le ultime news dalle due compagini che si ritroveranno di fronte

JUVE – Andrea Pirlo cercherà di riscattare la partita di San Siro contro l’Inter e per farlo prepara la tutta una serie di cambi ecco che dovrebbero essere i seguenti: Kulusevski con CR7 in attacco e Bernardeschi terzino al posto dell’infortunato Demiral. In mezzo al campo torna Arthur, sulla sinistra McKennie.

NAPOLI – Di fronte l’ex compagno di Milan e Nazionale, Rino Gattuso, che dovrebbe recuperare dal 1′ Andrea Petagna, reduce da un problema fisico rimediato durante il match contro la Fiorentina, e fa partire dalla panchina Dries Mertens, che non ha ancora i 90′.

Il calcio di inizio è fissato per le 21 e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. In caso di parità al 90’ ci saranno i tempi supplementari e poi eventualmente i caldi di rigore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Bentancur, Arhthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

Arbitro: Valeri di Roma 2

Assistenti: Bindoni e Del Giovane

Quarto uomo: Mariani

VAR e AVAR: Di Bello e Paganessi