Stasera, I giovani di Fabbrica Wojtyla: molto di piu’ di un semplice spettacolo

Questo non è un invito a teatro.

Non c’è da pagare nessun biglietto.

Non è una richiesta di impegno

ma un atto di coscienza per un incontro.

Puoi rispondere si o rispondere no.

La domanda è: puoi donare un’ora del tuo tempo prezioso

ad una riflessione che ti unisca agli altri sul male degli uomini

e contemporaneamente

sul dolore degli uomini?

Uomini come te e me

capaci di uccidersi tra loro

invece di amarsi tra loro?

Questo non è un invito a teatro.

E’ l’invito all’azione:

incontrarci per un’ora

per un gesto comune d’amore

nel ricordo di quanto male

un uomo è capace di fare

e di quale dolore può causare ad un altro uomo solo pensando che sia diverso per origine, pensiero, razza o colore.

Ricordare …è una volontà o un dovere?

Noi pensiamo che sia una volontà

e contemporaneamente un dovere.

Volontà nei confronti di noi stessi

e dovere nei confronti degli altri.

Questo non è un invito a teatro.

Questo è il tuo incontro con l’olocausto,

il ricordo di milioni sacrificati anche per te.

Pensaci bene:

un momento di attenzione della tua vita,

appena un’ora

per dare insieme un abbraccio a tutti gli uomini

i vecchi, le donne, i bambini senza colpa alcuna,

vittime innocenti…

umiliate nel corpo, nella mente e nell’anima.

Esseri umani consumati dal gas,

bruciati dai forni.

Cancellati dalla vita.

Questo non è un invito a teatro.

Questo è un urlo che arriva dal passato

e chiede a te un atto di cosciente presenza,

una partecipazione che dia senso

alla atroce morte di esseri umani uguali a te.

Dar senso all’assurdo dolore che è stato:

non è un invito a teatro.

E’ il grido silente della verità

che meritiamo. Non mancare.

Noi ti aspettiamo.

I giovani di Fabbrica Wojtyla

25 gennaio 2020, sabato ore 21Teatro Don Bosco, ingresso libero. Posti a sedere garantiti solo su prenotazione.