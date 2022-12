Stasera l’attore Sergio Vespertino al Teatro Ricciardi con Fiato di Madre

Sergio Vespertino arriva al Ricciardi con lo spettacolo teatrale Fiato di Madre. L’attore è uno dei comici siciliani più amati e domenica 18 alle ore 20.30 metterà in scena la seconda professione più vecchia del mondo: la madre. Con trovate comiche, fraseggi intelligenti e carichi di ironia, l’attore palermitano vuole sollecitare il pubblico ai ricordi d’infanzia presentando la figura materna in maniera differente. << Sotto il grembiule di ogni mamma c’è il ricordo di una ragazza scapigliata e un po’ egoista che si è trasformata in “angelo del focolare” – dice Vespertino – perché la mamma non è nata mamma e di mamma ce n’è una sola, due non sarebbero compatibili con la sopravvivenza>>. Dal 1990 ad oggi ricordiamo Vespertino in numerose fiction di Rai come: Uno come La mafia uccide solo d’estate; Squadra antimafia 3, Il segreto dell’acqua; Provenzano; il Caravaggio trafugato; Il Commissario Montalbano, Io sono Libero; il coraggio di un uomo che ha reso la Sicilia più libera; Agrodolce; Rocco Chinnici; È così lieve il tuo bacio sulla fronte e tante altre serie di successo. Con “Fiato di Madre” Vespertino vuole ricordare che ognuno di noi ha dei “microtraumi”, che hanno segnato la crescita personale, caratterizzate dalle migliaia di raccomandazioni delle mamme. Le continue risate daranno vita ad uno spettacolo estremamente comico, da rivedere anche più di una volta da soli o con tutta la famiglia. Per info www.teatroricciardi.it