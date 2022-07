Statale 7 bis, incidente sulla Nola-Villa Literno. Coinvolti 8 veicoli, 3 i feriti

Villa Literno/Marcianise. Sono stati impegnati fino all’alba gli agenti della Polizia Stradale giunti sulla “Nola – Villa Literno” nel tratto liternese della Statale 7 bis a causa di un incidente. Avvenuto nella notte di sabato – erano già trascorse le 3 – ha interessato ben otto autovetture. Rivelatosi inevitabile per le diverse auto coinvolte, l’incidente sarebbe stato causato dall’urto di una Smart Forfour contro una Bmw dando così luogo a quello che – ricostruita la dinamica – si è tradotto in un tamponamento a catena. È di tre persone il bilancio dei feriti che non sembra siano risultati in gravi condizioni all’arrivo delle ambulanze. Di essi, due sono giovani di Marcianise. Uno di loro è un 17enne. Tra i feriti, un automobilista di circa 50 anni. L’ uomo è stato trasportato alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.