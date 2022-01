Statale Appia, tragedia sfiorata: albero crolla sulla carreggiata

Carinola. Rallentamenti e code si sono registrati al Km 178 della S.S.7 Appia, nel territorio di Carinola, in seguito all’improvviso crollo di un albero e al suo abbattersi sulla carreggiata. Poteva rivelarsi una tragedia per quanti nella giornata di ieri, poco dopo le cinque del pomeriggio, si sono ritrovati a transitare lungo il tratto di strada che conduce a Sessa Aurunca. All’origine di quanto accaduto, il maltempo e le forti raffiche di vento seguite all’avviso di allerta meteo diramato nelle scorse ore.

Al lavoro per le operazioni di rimozione dell’arbusto e di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Teano.