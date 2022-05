Statale Appia, tre le autovetture coinvolte in un drammatico incidente. Muore una donna di 75 anni

Si è verificato nella tarda serata di mercoledì sulla Statale Appia, nel territorio del Comune di Vitulazio, il tragico incidente che ha interessato tre autovetture in seguito ad un violento impatto frontale. Una di esse vedeva a bordo una coppia di coniugi, che si è ritrovata coinvolta nel sinistro causato con tutta probabilità dal sorpasso azzardato di un altro veicolo. Illeso il conducente di quest’ultimo. Il bilancio è stato di tre feriti e una persona deceduta. Originaria di Camigliano ma da tempo residente a Capua, a perdere la vita è stata Assunta Maddalena Benincasa, 75 anni. Rimasta bloccata nell’abitacolo, la donna versava già in condizioni critiche quando, estratta dalle lamiere, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta dove, purtroppo, si è spenta nella notte. Ad indagare su quanto accaduto i Carabinieri della Compagnia di Capua.