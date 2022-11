Stavano rubando in un appartamento . Braccati dai Carabinieri .

E’ accaduto nella nottata di ieri , mercoledì 16 novembre 2022. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, allertati da una segnalazione , si sono recati a Castel Volturno e precisamente in Via Fiume dove era in corso un tentativo di furto.

Arrivati sul posto ,gli Uomini dell’ Arma ha trovato due uomini che stavano cercando di portare via indebitamente pezzi di allluminio e altro materiale da un appartamento disabitato.

Alla vista dei Carabinieri un malvivente si e’ dato immediatamente alla fuga facendo perdere le sue tracce mentre il suo complice e’ stato fermato e denunciato alle autorità’ competenti.