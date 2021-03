STAZIONE DI CASERTA PERICOLOSA, I SINDACATI INVIANO LETTERA AL PREFETTO , QUESTORE E SINDACO

CASERTA. Mancanza di sicurezza alla stazione ferroviaria di Caserta. Per questo le segreterie provinciali di Fit Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno inviato una lettera di denuncia al Prefetto di Caserta , al Questore di Caserta e al Sindaco.

Le sigle indicate hanno raccolto le segnalazioni dagli addetti sia del personale di accompagnamento di Trenitalia DTR Campania , sia degli operatori delle pulizie dei treni che dei Manovratori di Mercitalia.

Durante la notte albergano numerosi indigenti sui treni in sosta nella stazione e nel deposito dello scalo merci . Le sigle sindacali chiedono l’immediata messa in sicurezza dell’area in questione , con vigilanza continua e funzionale degli addetti alla sicurezza e un sistema di video sorveglianza per rilevare eventuali presenze di estranei , in considerazione del fatto che nell’area è presente anche l’edificio e spogliatoi del personale sia di Trenitalia che di rete Ferroviaria Italiana.

Già in passato avevano denunciato la situazione di pericolosità della situazione ferroviaria di Caserta , sia all’interno che all’esterno , cosi come l’area dello scalo merci ferroviario , dove spesso trovano riparo indigenti vari e tossicodipendenti , con il rischio di aggressione per il personale che lavora nello stesso, quali i lavoratori degli appalti ferroviari , che degli stessi operatori di Rete Ferroviaria Italiana , di Trenitalia e di Mercitalia Shunting & Terminal , questi ultimi adibiti agli spostamenti dei treni dalla rimessa o deposito alla stazione e viceversa.