Stefano Mariano ringrazia il sindaco per provvedimenti presi sulla zona ztl e strisce blu

Caserta.“Vorrei ringraziare il Sindaco Carlo Marino per la sua sensibilità nell’aprire la ztl e per la sospensione dei pagamenti nelle strisce blu.” Con queste parole il Consigliere Comunale e Capogruppo di Fratelli D’ Italia Stefano Mariano ha manifestato il suo consenso positivo ai due provvedimenti presi dal Sindaco

”Sono contento per la decisione presa dal primo cittadino – ha continuato Stefano Mariano -Sono stato io stesso nei giorni scorsi a sollecitarlo affinché’ prendesse tale iniziativa.

In un momento in cui tutti dobbiamo restare a casa questo provvedimento e’ essenziale per favorire un rapido spostamento a chi per lavoro o per altre esigenze si reca in centro.”