Stele di M. E. Soteria/ Archeologia, storia e pop art al Museo Campano

Domenica 16 Aprile alle ore 10,15, al Museo Campano di Capua (via Roma, 68), si terrà la presentazione di una ricerca condotta da Ivan La Cioppa, scrittore e divulgatore storico. La ricerca è arricchita da una serie di grafiche, contenute e non nella ricerca, curate in chiave popArt da Marco Falco per il progetto #SMCVPOP. Si tratta di un tipo di format che unisce l’archeologia sperimentale, la storia e la pop art, appunto, in modo da rendere meno pesante e più accessibile ad un più vasto pubblico un bene archeologico o un reperto. Ivan e Marco hanno cominciato questo tipo di collaborazione con il Museo Campano e con una stele di un legionario vissuto sotto Augusto, Marco Emilio Soteria. Ivan ha ricostruito la vita del Legionario ispanico che scelse Cales come città in cui riposarsi. Si tratta di un’avventura entusiasmante ricostruita partendo da sei righe di una stele apparentemente anonima. Il tutto condito dalle grafiche e il corredo di artworks poi creato appositamente per il museo. Ad organizzare l’evento l’Associazione OpusEst, attiva nell’ambito della salvaguardia storica ed ambientale del territorio casertano.

“E proprio presso plesso sito nel bellissimo palazzo Antignano della cittadina capuana, Ivan La Cioppa e il sottoscritto presenteranno, grazie all’evento organizzato dell’associazione Opus Est della presidente prof.ssa Caterina Monte, la ricerca e il lavoro grafico in chiave PopArt che ha portato a nuove scoperte sull’eroe dimenticato, Marco Emilio Soteria, originario dell’Hispania, di Osca (l’odierna Huesca) che scelse Cales come sua dimora dopo il congedo e dopo tante decorazioni militari. Ivan ha ricostruito la vita e le battaglie partendo da cosa celavano in realtà le poche righe della sua stele, apparentemente anonima. Da qui partirà un progetto di valorizzazione del territorio sotto una nuova forma comunicativa” hanno commentato gli autori

