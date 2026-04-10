Storia delle strisce pedonali

Tutto nasce da una petizione dei cittadini di Santa Maria a Vico del 06/10/2023 per il tratto di strada in discesa dal ponte ai semafori.
Segue un’interrogazione depositata il 06/03/2025, a cui il comune risponde promettendo azione al Consiglio del 20 marzo 2025.
Ulteriore istanza protocollata da Iadaresta, stavolta protocollata in data 22/01/2026.
Iadaresta chiede “lo spostamento di circa 10 metri delle strisce pedonali che si trovano in prossimità del ponte al fine di garantire l’illuminazione” e l’installazione di un dissuasore di velocità prima della discesa del ponte, considerata e accertata l’alta velocità dei veicoli in transito.
Le strisce pedonali sono state finalmente realizzate, ad aprile 2026.
Soddisfazione da parte di Iadaresta che commenta, con post pubblico: “Un altro traguardo raggiunto targato M5S, adesso aspettiamo i dissuasori di velocità. M5S SMAV, sempre a servizio dei cittadini”.