Storia di un portafogli restituito

Questa bella storia arriva da Santa Maria a Vico, protagonista il dottor Giuseppe Bernardo.

Bernardo è in giro con la moto, quando gli cade il portafogli dalla tasca.

Dopo un po’ lo contatta una signora, comunicandogli l’accaduto avvenuto presso un ponte.

Giri inutili per oltre venti minuti, senza risultato.

“Si può immaginare la mia disperazione…nel mio portafoglio c’è e di tutto a parte i soldi…compresa una ricevuta di un elettrodomestico in riparazione che avrei dovuto ritirare appena pronto“.

Il dottore va in studio e lavora, ma pensa a tutti i documenti che deve bloccare e rifare.

All’improvviso lo chiamano due operai: si occupano di manutenzione stradale e gli comunicano di aver trovato il portafogli. Sono riusciti a contattarlo grazie alla ricevuta dell’elettrodomestico, su cui compariva il numero.

Bernardo ha riavuto, così, il portafogli e tutto il suo contenuto.

“Volevo fare un regalo e hanno rifiutato categoricamente…persone fantastiche, merce rara oggi, ma ci sono ancora! Crediamo in un futuro migliore…”