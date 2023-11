Storia in Transito, II edizione. In diretta web dalle Tenute Bianchino il primo appuntamento dedicato al Falerno Doc con la rubrica “La vigna e il vino”

Falciano del Massico. Grande attesa per la diretta web di questa sera che ci condurrà alle Tenute Bianchino con la rubrica “La vigna e il vino Falerno: tra storia e attualità”, inserita nella kermesse “Storia in Transito” giunta alla sua seconda edizione.

Organizzata dal Comune di Falciano del Massico -Assessorato alla Cultura– la manifestazione – “attraverso una rubrica che “intende promuovere la conoscenza del Falerno Doc e spingere per una commercializzazione più pervasiva a livello regionale, nazionale ed internazionale”– può considerarsi già un successo di pubblico per l’ottimo riscontro ottenuto.

Migliaia le visualizzazioni tra dirette e servizi speciali in onda sui social e sulla piattaforma “Campania Felix.tv”.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Erasmo Fava, con l’Assessorato all’Agricoltura, delega Rosa Maria Zannone , promuove il comparto vitivinicolo falcianese potenziando la sponsorizzazione social a livello culturale e commerciale.

Il primo appuntamento, con diretta web, sarà presso le Tenute Bianchino, produttori del Falerno, oggi, venerdì 3 novembre, alle ore 21.

Il format televisivo prevederà la presenza della titolare Concetta Bianchino, del sommelier Carlo Sarrantonio – degustatore ufficiale Ais – dell’assessore all’agricoltura e del conduttore.

In diretta sarà degustata la bottiglia Falerno scelta dalle Tenute Bianchino.

Seguirà la descrizione delle qualità e i punti di forza del vino.

“Una originale esperienza vissuta in diretta, dichiara il direttore artistico, ideata per creare sistema in un settore fortemente concorrenziale.

“L’Assessorato all’Agricoltura, pertanto, risulta in prima linea nell’ avviare una fase di coordinamento e raccordo programmatico e produttivo tra le aziende locali, l’unica strada per far fronte ad un mercato difficile e per promuovere il territorio” ha riferito l’assessore Rosa Maria Zannone.