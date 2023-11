Storia in Transito, II edizione. Nuovo appuntamento con la rubrica “La vigna e il vino”: il 16 novembre diretta web dalla Cantina Gennaro Papa

Falciano del Massico. Straordinario il successo della prima diretta web dalle Tenute Bianchino con la rubrica «La vigna e il vino: tra storia e attualità. La Bottiglia Falerno».

Trasmessa lo scorso venerdì 3 novembre anche sulle piattaforme social Campania Felix.tv e Casertasera.it, ha inaugurato una serie di appuntamenti che mirano a raccontare un territorio da valorizzare – tra storia, cultura e leggenda – attraverso i prodotti tipici locali, tra i quali il Falerno: un vino millenario, la prima Doc al mondo.

Inseriti nell’ambito della Kermesse “Storia in Transito”, alla sua seconda edizione, proseguono gli incontri con le cantine produttrici del pregiato vino Falerno,

di recente iscritto all’albo regionale dei beni immateriali.

Ospite della serata di domani, giovedì 16 novembre alle ore 21, in diretta social, Antonio Papa, titolare della storica Cantina Gennaro Papa.

Nel corso della prevista diretta degusterà la bottiglia Falerno il sommelier AIS Carlo Sarrantonio.

“L’ Amministrazione Comunale, con l’ Assessorato all’Agricoltura e Cultura, promuove nelle nuove forme comunicative l’eccellenza del Falerno prodotto sul territorio falcianese.

Un impegno che, progressivamente, si va concretizzando come dimostra la presenza del Comune presso la prima rassegna regionale dei beni immateriali riconosciuti dalla Regione.

Il Falerno falcianese, attraverso le locali cantine, sarà in esposizione a Paestum presso gli stand messi a disposizione dalla Regione. Occasione storica per rimarcare la tipicità del vino Falerno dell’agro falcianese“.