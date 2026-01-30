Storie operaie é il primo appuntamento dell’Anno Leuciano

PRESENTAZIONE LIBRO

“STORIE OPERAIE” DI FOSCA PIZZARONI

2 FEBBRAIO 2026 – ORE 18

LIMBO STUDIO – PIAZZA DELLA SETA 7, SAN LEUCIO – CASERTA

Dopo la straordinaria inaugurazione, ha inizio il calendario dell’Anno Leuciano promosso dalla Fondazione Orizzonti, volto a valorizzare la storia, l’identità e il patrimonio culturale di San Leucio in occasione dei 250 anni dalla fondazione della Real Colonia.

Il primo e significativo appuntamento è dedicato alla memoria storica e sociale del territorio. Lunedì 2 febbraio, alle ore 18, verrà presentato il libro “Storie operaie. Le fabbriche della seta di San Leucio: 1950-2018” di Fosca Pizzaroni, nella sala pose professionale LimboStudio in Piazza della Seta 7 a San Leucio in Caserta. La sede dell’incontro ancora una volta sarà nel territorio che è patrimonio mondiale Unesco, all’interno di una struttura produttiva che è uno storico ex setificio dove hanno lavorato molte delle voci operaie raccolte nel volume.

A dialogare con l’autrice saranno Nando Santonastaso, giornalista, e Antonio Tisci, vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La presentazione sarà arricchita da una restituzione scenica a cura di Rossella Di Lucca, che offrirà al pubblico un ulteriore livello di lettura e coinvolgimento emotivo. L’evento è realizzato in collaborazione con la Pro Loco Real Sito di San Leucio.

Il volume offre una ricostruzione storica e sociale della vita delle operaie e degli operai impiegati nelle fabbriche della seta di San Leucio, ripercorrendo quasi settant’anni di storia, dal 1950 al 2018. L’autrice racconta le trasformazioni del mondo produttivo serico leuciano e le condizioni di lavoro delle persone coinvolte nell’intero ciclo produttivo, attraverso documenti d’archivio, testimonianze dirette e narrazioni.