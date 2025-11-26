Strabiliante vincita nella frazione. Gioca un solo euro e ne vince 100.000!

La fortuna bacia la frazione della Valle di Suessola. Nella piccola comunità di San Marco Trotti, frazione di Santa Maria a Vico, questa settimana una persona ha dato una svolta alla vita.

Non sappiamo se sia un cliente abituale o una persona di passaggio. Il destino ha voluto che, ad inizio settimana, chiunque sia, si è recato nella ricevitoria n.10 all’interno del tabacchi SMOKING di Roberto Nuzzo e ha deciso di tentare la fortuna.

Forse quasi per gioco, avendo giocato solo un euro. La puntata di un euro al 10 e lotto si è trasformata in pochi minuti in una vincita straordinaria: ben 100.000 euro!!!!

Il titolare ci ha dichiarato felicissimo: ” La nostra ricevitoria è già stata oggetto di vincite, ma questa indubbiamente è la più importante. Siamo contenti per il vincitore e ci auguriamo di regalare ancora un pizzico di fortuna a chi sceglierà di sfidare la sorte da noi.”