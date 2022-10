Strada provinciale C. Volturno, ‘progetto’ di maxi finanziamento di TRE MILIONI di EURO

CASTEL VOLTURNO. L’impegno viene sempre ripagato. Il lavoro svolto dal comitato promotore “Città Domizia”, presieduta dal Dott. Cesare Diana, assistito dalle associazioni “C’entro”, “Osservatorio Civico Campania – Castel Volturno”, “Campania Felix”, “Alleanza Neo- umanista” ed “A.P.S.” (Osservatorio Castel Volturno Nord – Destra Volturno) e da numerosi cittadini attivisti, tra cui Andrea Arcella, ha ottenuto, grazie all’impegno del Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, del consigliere con delega alla viabilità, Dott. Marcello De Rosa, e del dirigente, Ing. Gerardo Palmieri, lo stanziamento di euro 2.893.271,00. Nella PEC ufficiale, inviata, in data 13 luglio 2022, tramite la posta elettronica di “Città Domizia” e posta all’attenzione del consigliere con delega alla viabilità, Dott. Marcello De Rosa, sono stati richiesti interventi immediati sulle strade di competenza provinciale ricadenti sul territorio di Castel Volturno, principalmente sull’arteria provinciale 334. “Il tratto specifico è oggetto, da tempo, di abbandono di rifiuti lungo le carreggiate ed alle uscite degli svincoli, assenza di pubblica illuminazione e vegetazione che, ormai, impedisce la regolare percorribilità della stessa – afferma Cesare Diana -. Un vero e proprio pericolo per gli automobilisti che, in migliaia, ogni giorno, la percorrono per recarsi nelle località di mare. La risposta del presidente della provincia Giorgio Magliocca e del consigliere delegato, Marcello De Rosa, non si è fatta attendere. Il 7 settembre 2022, infatti, è stato pubblicato il decreto presidenziale n. 190 per il recupero della S.P. n. 334 per complessivi euro 2.893.271,00. A breve il progetto definitivo e l’inizio del lavori”.

Giorni di attesa per Castel Volturno. I 2.893.271,00 euro stanziati, grazie all’operato dal comitato promotore “Città Domizia” presieduto da Cesare Diana e assistitodalle associazioni “C’entro”, “Osservatorio Civico Campania Castel Volturno”, “Campania Felix”, “Alleanza Neo-umanista” ed “A.P.S.” (Osservatorio Castel Volturno Nord-Destra Volturno) e da numerosi cittadini attivisti tra cui Andrea Arcella, sono in procinto di essere impiegati per la Strada Provinciale 334 di Castel Volturno.

“Sono a stretto contatto con il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ed il consigliere delegato alla Viabilità, Marcello De Rosa – afferma Diana -. I due amministratori si stanno ininterrottamente impegnando affinché l’opera di riqualificazione abbia inizio e sia completata al più presto, si spera entro l’anno. A breve verrà indetta una conferenza stampa presso la presidenza della Provincia di Caserta. Stiamo parlando di un’arteria fondamentale per la viabilità date le due direttrici: Napoli da sud e l’agro aversano da est. E’ il primo tratto del territorio che i turisti si trovano di fronte nel momento in cui giungono ad Ischitella da Aversa e Napoli. E’ uno scempio essere consapevoli che il nostro biglietto da visita sia una distesa inerme di immondizia. Cumuli che accompagnano il turista lungo tutti i sette chilometri e mezzo”.