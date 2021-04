Strade chiuse per lavori a Maddaloni. Ecco le date.

Maddaloni. A partire da domani, per tutta la settimana, ci saranno temporanee chiusure di alcuni tratti di strade del centro di Maddaloni, regolarmente predisposte da un’ordinanza ad hoc, per consentire i lavori di manutenzione del palazzo di via San Francesco d’ Assisi, protagonista di un crollo di intonaco e calcinacci.

Nel dettaglio le chiusure avverranno nel seguente modo:

– Martedì e mercoledì 06 e 07 aprile c.a. sarà chiuso il tratto di via San Francesco che va da via Capillo a piazza gen. Ferraro ( piazza Fontana); in questo tratto sarà consentito il passaggio, in entrambi i sensi di marcia, ai soli residenti.

– Giovedì, venerdì e sabato, cioè dall’08 al 1o aprile c.a. sarà chiuso il tratto di via Capillo da via San Francesco fino al vicolo Marzaioli.

Tutto ciò per consentire il lavori in sicurezza.