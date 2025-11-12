Strage in cartolibreria. Il ricordo a distanza di sette anni

Anniversario della strage della cartolibreria, la comunità non dimentica

Quest’anno il triste anniversario della strage della cartolibreria in Vairano Scalo, nel Comune di Vairano Patenora, sembra essere arrivato prima. Dopo sette anni la comunità non dimentica.

Il giorno 29 Ottobre 2025, Rosanna Laurenza avrebbe compito cinquant’anni e in quel giorno sui social tante foto di Rosanna con il suo sorriso schietto ed empatico;con i suoi ragazzi dell’Azione Cattolica, con le amiche, con le maestre colleghe. Sulla sua tomba fiori e palloncini. Un dolore che si rinnova e in questo anno, prima ancora dell’anniversario della strage è stato ricordato con affetto e rammarico il mancato compimento del cinquantesimo anno di età di Rosanna.

Il 15 novembre di sette anni fa diversi colpi di pistola infransero l’abituale quiete serale di Vairano Scalo. Marcello De Prata aveva azzerato in sé ogni valore umano e sparò a Rosanna, sorella di sua moglie Antonella, ad Antonella e ai suoceri: Assunta Paolino e Mario Laurenza e dopo rivolse la pistola versi sé stesso.Cinque persone morte e purtroppo la strage della cartolibreria non è stato l’ultimo episodio in cui un uomo non abbia saputo accettare civilmente la volontà di separarsi della moglie o compagna o fidanzata.