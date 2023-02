StraLiterno: la decima

A Villa Literno comune della Provincia di Caserta sabato quattro è stata presentata la decima edizione della corsa su strada denominata con il nome della città. La partecipata presentazione moderata da Martina Amodio si è svolta nella Sala Polivalente Giuseppe Rovescio sono intervenuti: il primo cittadino Valerio Di Fraia, Giovanni Musto (Consigliere con delega allo Sport) l’Onorevole Gerolamo Cangiano, (Deputato della Repubblica Italiana) Orlando Zaccariello ( Presidente Carnevale Villa Literno) Prof. Bruno Fabozzi (Presidente Fidal Campania) Abdelkhebir Lamachi (Atleta). Tutti gli interventi hanno sollecitato e ribadito l’importanza dello sport. Fare sport all’aria aperta è indispensabile, metterlo in risalto con una valevole manifestazione di podismo aiuta a smuovere la coscienza del sedentario in più è strumento di valorizzazione del territorio. Il presidente “RunLab” (società organizzatrice) Agostino D’Alterio non è riuscito a nascondere la commozione, quando ha preso la parola per salutare gli ospiti e per presentare alcune delle novità di questa decima edizione che si è cucito il vestito nuovo per poi proiettarsi nel 2024 a gara nazionale del calendario della Federazione di Atletica Leggera. I dieci chilometri tutti rivisitati si correranno nelle maggiori arterie della Città con partenza e arrivo da Piazza Garibaldi posto dove è attaccato l’Expo che assicura servizi e parcheggio auto.