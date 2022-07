Street market nel centro storico. L’usato fuori casa

Maddaloni. Ormai è un’abitudine consolidata in città, che, a nostro avviso, sarà difficile sradicare. Ma noi siamo tenaci e le denunce dei nostri lettori le continuiamo a pubblicare, speranzosi e fiduciosi di poter essere un giorno finalmente smentiti.

L’ultima frontiera dell’inciviltà maddalonese dopo il deposito dei rifiuti senza rispetto per il calendario della differenziata, dopo lo sversamento di ingombranti in ogni dove, riguarda il deposito di oggetti e/0complementi d’arredo in strada. Una tv non mi serve più? La metto fuori il portone (spesso non il proprio ovviamente). Mio figlio è cresciuto? Giocattoli e passeggini fuori la porta. Via! Tanto qualcuno li raccoglierà. Forse … o no? NO ! La foto in copertina riporta solo 2 esempi. Non vogliamo essere ripetitivi e noiosi ma è complicato in questa città. Eppure l’isola ecologica è aperta e questi rifiuti li raccoglie. A proposito per chi non lo sapesse, e nell’incertezza trasforma le strade in mercatini delle pulci, l’isola si trova in via De Curtis.

Per concludere solo a titolo di esempio quel monitor sta in via Pignatari da almeno una settimana.