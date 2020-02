Strepitoso successo per Gran Gala “Le stelle dello Sport – Città di Teverola”

TEVEROLA. Grande serata all’insegna dello sport presso l’aula consiliare del comune di Teverola, nella giornata domenica 2 febbraio 2020. Il Gran Gala “Le stelle dello Sport – Città di Teverola” è stato organizzato dal Maestro Antonio Improta, responsabile A.S.I. C.O.N.I. agro aversano, e ha vantato il patrocinio morale del comune di Teverola.

Erano presenti: il sindaco Tommaso Barbato; la consigliera delegata allo sport, avv. Amelia Martino, particolarmente attiva nella promozione della serata; il presidente del consiglio di Teverola, Dott. Gennaro Caserta; l’assessore all’istruzione, Maria Rosaria Colella, sempre presente in occasione degli eventi sportivi e culturali; l’assessore ai lavori pubblici ed all’urbanistica, avv. Pasquale Buonpane; la consigliera comunale Mariagrazia Improda (detta Mary); il presidente regionale A.S.I. C.O.N.I., Nicola Scaringi; lo scrittore Armando Pirolli. La parte fotografica è stata curata dall’associazione “Si Teverola Onlus”.

A presentare le “stelle dello sport”, la giornalista Carla Caputo. Hanno ricevuto encomio ben 31 atleti: Luigi Caserta, Giovanni Improta, Giovanni D’Angelo, Alessandro Shurdak. Giuseppe Muscariello, Luigi Picca, Mauro Iavarone, Giovanna Tessitore, Elisabetta Nestovito, Vittorio Pezzella, Davide De Rosa, Anna Iavarone, Antonio Panico, Giuseppe Caputo, Angelo Panico, Vincenzo Della Volpe, Giuseppina Lamula, Anita Dello Volpe, Annamaria Lamula, Luigi Martino, Annamaria Molinaro, Emanuela Pagliuca, Nicola Coscione, Luigi Comparone, Daniela Pieretti, Carlo Esposito, Francesco Coppola, Daniela Molitierno, Raffaele Paone, Vittorio Certezza e Rosapia Cirillo.



“Questo evento è nato non per premiare ‘il campione’, ma i campioni – afferma il Maestro Antonio Improta -, coinvolgendo atleti appartenenti alle più svariate fasce di età, dagli 8 fino ai 77 anni. Si ringraziano gli amministratori intervenuti, gli sponsor ‘Farmacia Zagaria’ e ‘Caseificio Caputo’, oltre che tutti i cittadini presenti in platea”.