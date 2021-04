Strepitoso successo per il concerto di Pasqua al Villaggio dei Ragazzi. All’interno il link al concerto

Maddaloni. Standing ovation e un applauso virtuale che ha fatto impazzire i server di New Radio Network ieri sera per i musicisti Michele Della Ventura, Antimo Pascarella e Luigi Iuliano, accompagnati dalla voce incantevole del soprano Alessia Di Cicco che si sono esibiti ieri sera nella chiesa di Santa Maria della Pace nel concerto al Santo Sepolcro.

Il concerto, presentato da Lucia Grimaldi e trasmesso in esclusiva su tutti i suoi canali da New Radio Network, è stato fortemente voluto dal magnifico trio, che si è esibito in una selezione di 5 brani di musica sacra, tre dei quali sono stati eseguiti con il soprano. Presente il primo cittadino Andrea De Filippo nella sua prima uscita ufficiale dopo aver contratto il covid, che per l’occasione ha portato il suo messaggio di auguri alla cittadinanza..

A fare gli onori di casa il commissario straordinario Felicio De Luca che ha sottolineato quanto siano determinanti queste iniziative per riportare la Fondazione al suo ruolo di punti di riferimento nella città, sottolineando che con questo concerto si è inaugurata simbolicamente una nuova fase di collaborazioni e di eventi che vedranno il ritorno del Villaggio dei Ragazzi nel ruolo di protagonista sul territorio.

I musicisti e il soprano hanno regalato ai tanti radiospettatori collegati momenti toccanti, con la loro esibizione impeccabile e l’esecuzione magistrale di una selezione di brani che sottendono uno studio, una conoscenza ed una preparazione approfondita e meticolosa. Seppur giovani, ciascuno di loro vanta un’esperienza decennale. Una giornata molto sentita per la sua spiritualità è stata celebrata con una musica che ha espresso sofferenza, riflessione e speranza, in linea ideale con il messaggio pasquale che echeggiato tra le note e la potente voce di Alessia Di Cicco.

Per chi volesse rivivere tutte queste emozioni, è possibile accedere al concerto attraverso il link sottostante.