Stretta sulla movida di Caserta, in arrivo vigilanza e altre pattuglie

Caserta – Dopo i tragici fatti avvenuti la scorsa settimana, ed il vertice che si è tenuto in prefettura e che ha visto le reunion in video conferenza tra gli altri, del sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, il presidente della provincia, Giorgio Magliocca, il prefetto casertano Raffaele Ruberto, oltre ad alcuni vertici dei carabinieri del capoluogo di Caserta che interessato ancora una volta l’argomento oramai spinoso della movida violenta.

Alla fine della riunione è emerso che se necessario, saranno pertanto emesse ed anche reiterate le ordinanze sindacali da parte del sindaco della città di Caserta per quel che concerne la vendita ed il consumo di bevande alcoliche anche per quanto riguarda gli esercizi commerciali.

Dovrebbe entrare inoltre in funzione una postazione di vigilanza fissa coadiuvata dalla polizia municipale, nella centrale piazza Dante nelle ore di maggiore afflusso e presumibilmente nei week end.

Previsto un piano per far entrare in funzione anche più pattuglie mobili con l’ausilio di reparti speciali antidroga, cercando di ampliare il ricorso al DASPO urbano anche solo per delitti tentati.