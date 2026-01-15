Studenti bevono acqua minerale ed accusano malore: indagini in corso

Casamicciola Terme (Ischia). Quattro studenti dell’Istituto Superiore Mattei, dopo aver acquistato, all’interno dell’ istituto stesso, e consumato, delle bottigliette d’acqua minerale regolarmente sigillata, sono finiti all’Ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, per malori improvvisi.

I quattro ragazzi sono stati sottoposti ad accertamenti e, tre di loro, sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, restando sotto osservazione per 24 ore, secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione, mentre una dei quattro, una ragazza che avrebbe solo assaggiato l’acqua, senza berne in quantità significativa, sarebbe stata trattenuta a scopo precauzionale.

Le condizioni dei ragazzi non sembrano destare grosse preoccupazioni, ma è stata avviata un’indagine dai Carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme, che hanno sequestrato le bottigliette incriminate ed hanno ascoltato i genitori dei giovani per ricostruire i tempi di consumo dell’acqua contenuta nelle bottiglie.

Il Centro di Prevenzione dell’ Asl Napoli 2 Nord, contemporaneamente, ha avviato le procedure per risalire al numero di un lotto del prodotto, per valutare eventuali misure cautelative e ritirare, eventualmente, l’intera partita dal commercio.