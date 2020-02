Studenti del Liceo Classico “Foscolo” di Teano si classificano per la finale degli “High School Game”

TEANO – È di Teano, comune della provincia di Caserta, la classe liceale fra le più preparate dell’intera “Terra di Lavoro”, almeno stando ai risultati della semifinale di “High School Game”, il Concorso Didattico fra classi di scuole superiori di secondo grado italiane.

L’Università Vanvitelli anche quest’anno, in qualità di Scientific Partner, ha ospitato la semifinale degli “High School Game”, il Concorso promosso da Planet Multimedia in tutte le Scuole Superiori d’Italia. La dinamica della gara e le tecnologie innovative usate permettono di catturare al massimo l’attenzione dei ragazzi, di stimolarli e far emergere le loro capacità, oltre che di interiorizzare i contenuti in maniera più efficace.

Tutto ciò rafforzando il legame tra studenti della stessa classe che formano una squadra ma anche tra gli studenti dei vari istituti coinvolti in una sana competizione. Sono gli studenti degli istituti Ugo Foscolo di Teano 5^ “A”; Istituto Giannone di Caserta 5 “I”; Nevio di Caserta 3 C/ 3 B/ 4°; Diaz di Caserta 4D, i vincitori della semifinale degli “High School Game che si è tenuta Giovedì, 13 febbraio 2020, presso l’aulario di Lettere e Beni Culturali e Giurisprudenza dell’Università “Vanvitelli” di via Raffaele Perla, a Santa Maria Capua Vetere.

Sul podio, come detto, anche la classe 5^ Sezione “A” del Liceo Classico ISISS Ugo Foscolo di Teano, la quale, grazie alla vittoria odierna, parteciperà, il prossimo 24 e 25 maggio 2020, alla finale High School Game che si terrà nel porto di Civitavecchia a bordo di una nave della “Grimaldi Lines” e la classe vincitrice riceverà come premio un viaggio a bordo della Grimaldi Lines su cui continua gioco, divertimento e competizione mediante il Travel Game.

Gli alunni del Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Teano che hanno conquistato la semifinale di Civitavecchia sono: Alice LA PROVA, Marina DELL’ESTATE, Chiara ZANNA, Claudia SIRIGNANO, Danila CUCCARO, Margherita GLIOTTONE, Nicolò MORTELLARO e Raffaele IZZO. Ad accompagnarli la professoressa di Filosofia Tatiana TABACCHINO.

Le tematiche su cui gli studenti si sfideranno in maniera interattiva sono business english, educazione ambientale, cyberbullismo e sicurezza stradale e alcune domande riguardo le discipline scolastiche.