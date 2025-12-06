Studenti in scena per la parità, i quattro episodi del progetto “Nuove Donne in Opera” emozionano il Teatro Lendi

Si è svolto lo scorso venerdì mattina presso il Teatro Lendi di Sant’Arpino l’evento finale del progetto “Nuove Donne in Opera” realizzato da una rete di scuole guidata ll’ISIS “Giuseppe Moscati” di Sant’Antimo (guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Maglione) e comprendente il Liceo “Elsa Morante” di Napoli (guidato dalla dirigente scolastica Giuseppina Marzocchella), l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Bruno) e l’Istituto Comprensivo “Capasso – Mazzini” di Frattamaggiore (guidato dalla dirigente scolastica Fernanda Manganelli) e con la collaborazione della società di produzione cinematografica e teatrale Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. guidata dal produttore Rino Pinto (anche responsabile scientifico del progetto).

Finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole, il progetto ha previsto un lungo percorso di laboratori, incontri e cineforum destinati agli studenti (tutti svolti nell’anno scolastico 2024/25) e che si è concluso nella realizzazione di un lungometraggio ad episodi del quale ogni istituto scolastico è stato curatore di una parte.

“Andrea” (realizzato dall’IC “Capasso – Mazzini”), “Diverse” (realizzato dall’IC “Giovanni XXIII”), “Una stanza tutta per noi” (realizzato dal Liceo “Elsa Morante”) e “Palla al centro” (realizzato dall’ISIS “Giuseppe Moscati”) sono gli episodi che, proiettati singolarmente, hanno entusiasmato gli studenti ed i docenti presenti. Chiamate sul palco, a turno le scuole hanno raccontato la propria esperienza e la genesi delle singole storie che, spesso partite da una esperienza vissuta dagli stessi studenti, hanno condotto alla scrittura delle sceneggiature ed alle riprese negli spazi scolastici. Tema alla base di ognuna delle singole opere le donne intese come esempio positivo e di valore, un modo ed uno stile per promuovere la parità andando al di là dei soliti stereotipi.

Ospite della mattinata l’attore Gianluca Di Gennaro che ha condiviso con la platea aneddoti della propria vita professionale e non, rispondendo alle domande degli studenti e snocciolando consigli a quanti desiderano intraprendere una carriera sia davanti che dietro le telecamere. A moderare l’incontro, il giornalista de “Il Mattino” Gianrolando Scaringi.

Partecipe ai saluti iniziali la consigliera di parità della Città Metropolitana di Napoli, avvocata Olga Izzo, che ha elogiato l’iniziativa e ha spronato, ragazze e ragazzi, ad essere coraggiosi ed a condividere insieme percorsi esperienziali che, come questo, conducono verso una parità sempre maggiore. Positivo il riscontro all’interesse delle ragazze ai ruoli tecnici del progetto, un piccolo passo verso la rottura di uno dei tanti soffitti di cristallo che, spesso, si trovano nelle professioni a maggior contenuto tecnologico.

IL FUTURO

Dopo la presentazione, i progetti saranno diffusi sia attraverso le piattaforme social che mediante gli strumenti per la distribuzione festivaliere allo scopo di partecipare ai più famosi concorsi cinematografici destinati alle scuole ed ai prodotti cinematografici giovanili.

«Il progetto “Nuove Donne in Oper”a rappresenta per la nostra comunità scolastica non solo un traguardo formativo – da dichiarato la preside Antonietta Maglione – ma, soprattutto, un investimento culturale sul futuro. I nostri studenti e le nostre studentesse hanno dimostrato, con maturità e sensibilità, quanto il linguaggio audiovisivo possa diventare strumento di crescita, di consapevolezza e di rispetto. Vedere sullo schermo le loro idee trasformate in immagini, storie e personaggi è stata un’emozione profonda: significa che la scuola, quando sa mettersi in dialogo con il territorio e con i linguaggi contemporanei, riesce davvero a generare valore».