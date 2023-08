STUPRO DI MASSA PALERMO : QUESTO NON E’ SOLO UN ARTICOLO MA ANCHE UNA RIFLESSIONE CHE PRENDE VOCE.

Questo non è solo un articolo , il solito che scrivo che riguarda il mio lavoro , quello da informazione. Questo è un invito a riflettere , una riflessione amara che ha toccato tutte le donne , non solo italiane , ma del mondo , lo stupro di massa avvenuto a Palermo , ha toccato i cuori di tutte le donne del globo. Siamo nel XXI secolo e ancora si sente parlare di donne che vengono trattate come animali e mai come esseri umani , veniamo trattate come oggetti tutti i giorni , siamo quelle del “Te lo sei cercata” , “la tua minigonna è troppo corta , è normale che loro ti guardino in quel modo e ci provino” , siamo quelle disprezzate , dai salari sempre minori a lavoro , siamo quelle che vengono derise perché “sesso debole” .

Siamo nel XXI secolo e ancora si sente parlare di donne come quelle che devono per forza saper cucinare ,e ricamare.

Ancora si sente parlare di non poter camminare da sola di notte , per strada perché da un momento all’altro potremmo essere violentate , stuprate o ancora peggio uccise , ancora si sente parlare di non poter liberamente esprimere la nostra opinione sulla nostra vita sessuale perché altrimenti subito veniamo etichettate come delle “puttane”.

<<Falla bere che poi ci pensiamo noi>> – o ancora meglio – <<Se ci penso mi viene lo schifo perché eravamo ti giuro 100 cani sopra una gatta, una cosa di questa l’avevo vista solo nei video porno. Eravamo troppi. Sinceramente mi sono schifato un poco ma però che dovevo fare? La carne è carne>> – << Dopo si è sentita pure male si toccava là sotto piegata a terra : “ chiamate un’ambulanza ! Ma va cacaci la minchia !L’abbiamo lasciata lì e siamo andati via >>- <<E’ stata colpa sua , pure l’amica l’ha lasciata da sola , voleva farsi a tutti e noi gli abbiamo solo fatto passare il capriccio>>- <<I pugni che le davano , e pure gli schiaffi , ti giuro il p**** che la testa sua stava praticamente dento la m**** , quell’altro che gliel’ha infilato e quell’altro ancora che cercava di metterglielo nel c****>>.

La carne è carne , perché noi siamo solo carne , delle volte tutti sembrano scordarsi che abbiamo un cuore , un cervello , un anima , una personalità e che abbiamo il fottuto diritto di ubriacarci , ballare nude o vestite che vogliamo essere , abbiamo il fottuto diritto di dare sfogo alla nostra sessualità con chi vogliamo ma solo con il nostro consenso , il consenso…. ecco questo manca alla legge italiana.

Viviamo in un Italia che sostiene che dieci secondi di palpata non sono affatto un reato , molti hanno proposto allora perché non mettere una corda alla gola a questi “umani “ che sostengono ciò , e stringerla più che si può , tanto dieci secondi sono pochi no ?

Una corda alla gola , perché è questo quello che sentiamo ogni qualvolta ci sentiamo in pericolo , o che lo siamo per davvero. Tutti fanno finta di niente , perché a tutti non interessa , o perché magari fa comodo così.

E quante volte abbiamo alzato la voce ? Quante manifestazioni , quante volte abbiamo urlato i nostri diritti al mondo , e non siamo mai state ascoltate , troppe volte ci abbiamo provato … ma la nostra voce viene sempre tappata , o ci muore in gola perché riconosciamo che è tutto inutile.

La legge italiana sostiene orgogliosamente che essa è uguale per tutti , non fa distinzioni , né di sesso , né di razza , e allora come lo spiega quest’ultimo stupro … come lo spiega il trauma che ha ricevuto quella ragazza , e che per quanto abbiano potuto incarcerarli , nulla equivale a quello che ora il corpo e la mente di quella donna ricordano.

Angelo Flores , Gabriele di Trapani , Elio Arnao , Samuele la Grassa, Christian Maronia , Christian Barone questi sono i nomi non solo di chi ha stuprato ma ha anche ucciso , l’anima e la dignità di una diciannovenne che voleva solo passare una serata di svago in discoteca a ballare.

Non ho mai sentito parlare di uomini che si rendono conto che se sono vivi è grazie al grembo delle loro madri , nessuno di loro si accorge che ogni volta che non porta rispetto ad una donna non porta rispetto nemmeno alla loro stessa madre.

Siamo stanche Italia , la tua legge butta acqua da tutti i pori , non innalzare una democrazia che osanna la parità di sesso e il rispetto reciproco solo per finta.