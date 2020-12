Su New Radio Network in onda “Pomeriggio insieme” il nuovo Talk show by Pasquale Giordano

Il comunicato:

MADDALONI (Caserta) – Nello scenario attuale della ripresa fortemente delle attività culturali fruibili da remoto per evitare gli assembramenti per via della pandemia, anche la nota e più che quarantennale emittente radiofonica regionale con sede a Maddaloni, New Radio Network, si è adoperata per offrire un nuovo prodotto culturale e musicale da proporre al proprio pubblico di radioascoltatori.

L’emittente maddalonese come al solito è andata alla ricerca di novità e si è affidata a professionisti per realizzarla, da qui il coinvolgimento del noto showman Pasquale Giordano, che supportato dall’inossidabile e professionale regia di Antonio Sferragatta debutterà questa sera alle ore 17 con la trasmissione “Pomeriggio insieme”.

Si tratta di un Talk show per in occasione della prima puntata si dedicherà ad approfondire le metodologie comunicative e le tecnologie adottate ed ancora le strategie in periodo pandemico. Grazie alla variegata presenza di personalità del mondo della società civile in genere e non solo, e quindi si chiederà all’avvocato, al professionista, all’imprenditore, alla preside, all’artista come sta vivendo questo momento e come si adopera perché la psiche delle persone coinvolte sei salvaguardata così come la sicurezza personale nell’uso dei device come nel caso della Dirigente Scolastica.

Premesso che gli ospiti sono sacri per la radio, e c’è sempre ricercatezza negli interventi in presenza e da remoto, anche per questa trasmissione sarà possibile assistere a interventi di personaggi di rilievo anche internazionale ed ancora sarà dato spazio alle eccellenze e competenze che esprime il territorio, spesso invidiate anche oltre i confini nazionali stessi. La presenza di contributi musicali e comicità renderanno più armonioso e piacevole la trasmissione.

È sicuramente un onore avere come ospite al microfono di Pasquale Giordano il grande Andrea Lo Vecchio, cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano, entrato nella storia della musica leggera italiana come autore di successi come Luci a San Siro per Roberto Vecchioni, E poi… per Mina, Rumore per Raffaella Carrà ed Help me per i Dik Dik e altri grandi. Il suo genere prediletto è quello Easy listening e ha iniziato la sua produzione artistica dal 1962. Sono particolarmente noti i suoi Album Luci A San Siro Ed Altri Lampioni e la partecipazione a pellicole cinematografiche come Soldati e caporali e L’assistente sociale tutto pepe…

Altra presenza di rilievo alla trasmissione di questa sera sarà Lisa Fusco, showgirl, personaggio televisivo e cantante italiana. Nel corso della sua carriera, viene menzionata come la Subrettina (piccola soubrette) per via della sua statura. La sua notorietà parte dalla rete campana Canale 9, nella trasmissione comica Telegaribaldi, Lisa Fusco notissima artista e più volte ospite a Maddaloni e di recente la sua notorietà si è consolidata anche con la partecipazione all’isola dei famosi e grande fratello vip.

Altri ospite è l’avv. Antonio Caradonna, presidente degli Avvocati Calatini, l’associazione degli avvocati che fanno capo alla circoscrizione di Maddaloni e cioè quella di competenza territoriale in cui ricadono i comuni di Maddaloni, Cervino e Valle di Maddaloni. Con lui un altro noto e brillante professionista maddalonese: il dottore Francesco Tedesco, Ortopedico. Ed ancora la carismatica Antonietta D’Albenzio, Presidente associazione l’angelo degli ultimi. Ed ancora la prof.ssa Annamaria Lettieri, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Don Carlo Gnocchi” di Maddaloni,

Sarà poi presente l’imprenditore Mimmo Doria, titolare di una palestra e per la parte artistica ancora Pasquale Rea, noto cabarettista, e Giampiero Correra, cantante maddalonese molto noto soprattutto per le esibizioni delle canzoni di Fabrizio d’Andrè. Ed ancora sarà ospite della serata anche il sacerdote di origine maddalonese don Carmine Ventrone.

Guiderà questa squadra eccezionale Pasquale Giordano che oltre ad essere il presentatore è anche l’ideatore e autore del programma

Come di consueto per ascoltare la trasmissione è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in streaming su www.newradionetwork.com, dove è possibile seguire anche il live video o attraverso la pagina social face book “new radio network official ” al link https://www.facebook.com /NewRadioNet/, con diretta streaming audio/video, mentre chi vuole può intervenire telefonando allo 0823 405666.

È possibile, inoltre, scaricare la App New Radio Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

Appuntamento, dunque, sabato 05 dicembre 2020 alle ore 17 su New Radio Network.