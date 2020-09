SU TUTTI I DIGITAL STORE “QUELL’AMICO” IL SINGOLO DI AKIRA BY HYDRA MUSIC

Dall’11 settembre 2020 su tutti i digital store “QELL’AMICO” ( https://backl.ink/142778821 ), il nuovo singolo di Akira.

Il cantautore, dopo aver vinto l’Hydra Music Virtual contest, (contest virtuale organizzato, durante il lockdown, dall’omonima etichetta discografica) ha deciso di pubblicare il suo ultimo lavoro con la stessa Hydra Music.

Akira, amante del viaggio e sempre alla ricerca di nuove esperienze, definisce la musica come “l’ unica cosa a cui non saprei mai rinunciare. Abbandonarla sarebbe come uccidere la parte migliore di me”.

“Quell’amico” è un inno all’amicizia vera, quella che non ha bisogno di tante parole, ma solo di complicità e bene disinteressato. L’amicizia di cui parla Akira, la potremmo così definire come un ‘filo rosso invisibile’ capace di legare due persone nel loro sentire, nel loro intimo, nelle loro anime. “Che sei quell’amico – cita il testo – con cui non parlo quasi mai,//ma siamo connessi//non importa dove vai!//Poche parole bastano per un’eternità,//perché sono sincere e non volano via//ma restano là!”

Altro elemento che caratterizza il testo è la sua cornice: il fiume Danubio che, con il suo scorrere lento ed incantevole, porta con sé tutte le esperienze che i due amici, brilli o emozionati, si raccontano; dimenticandosi del tempo che passa. Akira ci restituisce l’idea di quell’amico, appunto, capace di riconoscere le nostre lacrime anche sotto la pioggia e pronto a sdraiarsi accanto a noi quando siamo giù di morale. “E aspetto il giorno in cui tu arriverai//A tirarmi un’altra volta ancora fuori dai guai!/7Perché sei un amico vero,//Credimi”.

“Questa canzone – afferma il cantautore – l’ho scritta in un momento buio della mia vita. È dedicata al mio migliore amico, con il quale non parlo quasi mai, ma sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Ho voluto rimarcare – conclude -un aspetto dell’amicizia che spesso viene sottovalutato: un’amicizia definita ‘vera’ non ha bisogno di tante parole per essere tale. A volte le persone si circondano di ‘rumori’ solo per nascondere la loro triste solitudine”.

In serbo ci sono ancora molti progetti a cui Akira sta già lavorando. Ora, però, non ci resta che darci a questa bella canzone e a non smettere di credere nell’amicizia, poiché, come si sa, chi trova un amico, trova un tesoro!

BIOGRAFIA. Mardocheo Greco, in arte Akira, nasce in Calabria nel 1999. Studia al conservatorio per poi lasciarlo, poiché inizia a sentire la musica come un “dovere”. Viaggia un po’ per tutto il mondo, fino a stabilirsi a Ginevra, in Svizzera. Oggi si fa conoscere al pubblico con il singolo “Quell’amico” pubblicato con Hydra Music.