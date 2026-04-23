Prende il via il ciclo di appuntamenti del progetto “Raccontarsi – Laboratori di scrittura autobiografica a cura di Marilena Lucente” oggi giovedì 23 aprile 2026 ore 18.30 con la prima lezione. Ecco le varie lezioni:

Lezione 1 — La parola che illumina

Lezione 2 — Immagini, ritmo, tono

Lezione 3 — Il poema breve come autoritratto

Lezione 4 — Laboratorio di scrittura poetica

Marilena Lucente è scrittrice, docente e formatrice nell’ambito della narrazione autobiografica e della didattica della scrittura. Collabora con festival, scuole, università e istituzioni culturali, occupandosi di educazione alla lettura, progettazione narrativa.

Autrice di saggi, testi narrativi e teatrali, affianca alla produzione letteraria un’intensa attività di accompagnamento alla scrittura personale, con particolare attenzione al rapporto tra memoria, identità e forma narrativa. Collabora da venti anni con Capua il luogo della lingua festival. Il costo dei singoli moduli è di 70 euro. Le lezioni si tengono tramite piattaforma Meet. Per ogni lezione sarà fornito il materiale didattico e la registrazione. Per info e iscrizioni: 338 9993220