Teens Fashion: il grande successo della sfilata di moda dello Stefanelli. TUTTI I NOMI

Mondragone. Grande successo per l’evento “Teens Fashion” , la sfilata di moda organizzata giovedi’ 19 e venerdi’ 20 dicembre 2019 dagli studenti nei locali dell’ Isiss ” N. Stefanelli “ del quale e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo.

La manifestazione ha concluso in maniera coinvolgente e corale le attivita’ predisposte per la ” Settimana dello Studente” fissata dal Dirigente Scolastico Giulia Di Lorenzo e dagli Organi Collegiali dal 16 al 20 dicembre 2019 e che ha sancito l’attivo e consapevole protagonismo degli studenti del prestigioso istituto domiziano.

La sfilata ha avuto una peculiarita‘: oltre agli studenti, si sono prestati a sfilare, modelli d’eccezione, anche alcuni docenti come, fra gli altri, il Prof. Pietro Ciriello, la Prof.ssa Ilenia Lubrano e il Prof. Gennaro Mannillo, mentre la Preside Di Lorenzo ha fatto il suo ingresso nella sfilata accompagnata da una vera e propria standing ovation.

Venerdì 20 dicembre, al termine della ” Settimana dello Studente” , gli allievi dell’Isiss ” N. Stefanelli” hanno donato alla Preside Di Lorenzo una targa con la quale hanno ringraziato il Dirigente Scolastico “ per la sensibilita’ e per la disponibilita’ mostrata”.

” Il vostro affetto e la vostra sana felicita’– ha risposto la Preside– rappresentano il regalo piu’ bello”.

La sfilata Teens Fashion e’ stata, dunque , un vero e proprio successo: i modelli– cioe’ gli studenti di tutti gli indirizzi dello Stefanelli– hanno sfilato con abiti propri, indossando ciascuno due mise, una secondo lo stile sportivo e l’altra secondo i canoni dello stile elegante.

L’evento e’ stato presentato da Angela Guerra V AT.

Ad una giuria, preventivamente individuata e composta di studenti, il compito di valutare i modelli e i loro abiti.

Questi i nomi dei giurati : Antonio Mauro -Valerio Di Meo- Matteo Tartaglia- Mariagrazia Masullo V AFM- Giada Zeoli V BT- Erika Aliperti V AFM.

Le uscite e le entrate dei modelli sul palco sono state regolate da Viktoriya Tyndik V AT.

La gestione della sicurezza e’ stata, invece, affidata a :Asia De Mare V AT- Laura Imperatrice V AT-Elena Zara V AFM- Rosa Zollino V AFM.

A Mariarita Nocella V AT la programmazione della scaletta dell’evento.

A curare il trucco e le acconciature dei modelli Rosa Tavoletta V AFM- Margherita Ricci V AFM.

L‘evento si e’ avvalso anche di un momento musicale durante il quale si sono esibite in una performance coreografica le ballerine: Marika De Magistris IV BT- Ilenia Esposito IV AT- Michelle Stasio III AT.

Qui di seguito i nomi dei modelli che hanno partecipato alla sfilata:

Donne: Mariapia Leone V AT- Francesca Sorrentino I AA- Rita Giacobbe IV AT- Cristina Rizun IV AT- Carmen Pagliaro I Nautico- Rebecca Crimaldi III Nautico- Giulia Camuso I Nautico- Caterina Marotta III BA- Ilaria Filosa IV AA- Carmen Bertolino I AA- Tonia Fragnoli I AFM- Giulia Lauria III AA- Monia Montana III BA – Sabrina Osaren I AT.

Uomini: Pietro Verrillo III AT- Giuseppe Ucciero III AT- Matteo Starace III AN- Michele Pagliaro II AFM- Roberto Veneziano V AP- Maran Gacha II AP- Giovanni Sorrentino II AP- Enver Martino II AA- Emilio Martucci II AA- Raffaele Quadrano III BN- Pasquale Caprio IV AN- Salvatore Di Mauro IV AN- Omar Tabai I AI- Giovanni Del Mastro IV BN.