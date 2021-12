Successo per “GENERAZIONE EUROPA” il lab del fare impresa dedicato ai giovani

È giunto al termine il laboratorio formativo “Fare impresa in Europa”, previsto dal progetto “GENERAZIONE EUROPA”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione – Avviso “Giovani per il Sociale 2018”. L’officina temporanea, organizzato dall’Associazione Xentra Giovani Aps in partnership con l’Ente di formazione Professionale “Icaro Centro Studi”, Ricerca e Formazione”, è stata realizzata, a causa dell’emergenza covid19 in atto, mediante la piattaforma digitale e ha previsto otto giornate, per un totale di quaranta ore formative, volte a favorire l’accesso all’imprenditoria dei venti giovani destinatari.

Il percorso educativo ha previsto l’approfondimento di numerose tematiche, come la definizione della mission aziendale, l’inquadramento del core business dell’azienda, la creazione di startup innovative e di nuovi bisogni del consumatore.

Particolare importanza è stata data alle informazioni relative alla possibilità di costituzione ed avvio di una propria azienda avvalendosi dei fondi europei, e all’analisi dei vantaggi e svantaggi derivanti dalla costituzione di una forma societaria piuttosto che un’altra. Durante l’intero ciclo di incontri, sono stati trattati, infatti, argomenti quali: democrazia, cittadinanza e diritti fondamentali; le politiche europee di integrazione sociale; i programmi comunitari di sostegno; cittadinanza e diritti sociali; i principali programmi EU per i giovani, e il Programma Erasmus+. Inoltre, sono stati coinvolti Esperti di Politiche Comunitarie e l’Ufficio Europe Direct Caserta al fine di potenziare lo studio del fare impresa. Tutte le informazioni sul sito www.generazioneuropa.it