Successo per Il Macrico che riapre con il festival Laudato Si.

Grande successo per il Festival “ Laudato si “ tenutosi il fine settimana appena trascorso, all’interno dell’ex area militare Macrico.

Promosso dalla diocesi presieduta da Monsignore Pietro Lagnese, il Festival è stato inaugurato il 27 settembre dal Presidente della Cei, Matteo Zuppi.

L’enciclica “Laudato si” di Papa Francesco – che ispira la manifestazione all’interno del Macrico – ha come tema principale il rispetto per l’ambiente e la consapevolezza di quanto l’uomo metta in pericolo sia se stesso che la natura a causa dello sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali.

Il vicario generale ha affermato che, il Festival nel territorio casertano, rappresenta un segno di rinascita, in un territorio che non può essere ricordato solo per la terra dei fuochi.

Il festival continuerà in una serie di incontri tra i quali, oggi alle 18.00, quello con lo scrittore e sceneggiatore Maurizio de Giovanni, in occasione del tema “ Cultura generativa” accompagnato da Marco Mantovanelli, pianista e compositore.

La manifestazione terminerà il 4 Ottobre, festa di San Francesco, con la presentazione della Laudato Deum di Papa Francesco e la Messa presieduta da monsignor Lagnese.