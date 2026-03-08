Successo per “Visionarie di Vigna ” Donne del Vino. La soddisfazione di Mariapina Fontana

È stato un successo “Visionarie di Vigna – Donne del Vino tra identità, territorio e visione futura” al ristorante le Colonne sabato 7 marzo.

L’ evento, nato da un’idea di Mariapina Fontana, e organizzato insieme a Rosanna Marziale, chef e padrona di casa, è stato diviso in due parti.

Nella prima parte un talk coinvolgente e dinamico, moderato dalla giornalista Antonella Amodio, giovani donne tra le più importanti produttrici del vino in Campania si sono raccontate. Mariapina Fontana CEO di Tenuta Fontana, Teresa Mincione della Cantina Teresa Mincione, Concetta Bianchino di Tenuta Bianchino e Paola Riccio di Alepa.

Nei loro interventi hanno raccontato le loro esperienze imprenditoriali e delle scelte coraggiose per portare avanti tradizioni che mirano alla crescita economica e culturale di un territorio. Storie diverse con un filo che le unisce: la dedizione nello svolgere un lavoro impegnativo, che chiede sacrifici ma che restituisce in termini di gratificazione personale e di riconoscimento da parte della comunità in cui operano. «L’incontro visionarie di vigna – ha spiegato Mariapina Fontana – è il primo passo di un cammino per valorizzare le donne, le vigne e il vino in maniera diversa».

Tra gli ospiti il patron di città delle donne, Giuseppe Menniti, che ha portato il suo saluto mostrando soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata e Donatella Rotundo, direttrice della casa circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, che nel suo intervento appassionato ha illustrato il cambiamento di questa struttura che, sotto la sua direzione, ha attività tantissime attività rieducative e di avviamento al lavoro per i detenuti, che spaziano in diversi campi settori.

A concludere gli interventi Gilda Guida, delegata regionale della Campania dell’Associazione nazionale “Le Donne del Vino”.

La degustazione che si è tenuta al termine del dibattito è stata guidata dalle protagoniste del talk in collaborazione con i sommelier di AIS e FISAR. I vini presentati sono stati accompagnati da leccornie offerte dalla chef Rosanna Marziale. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di Confindustria Caserta Sezione Turismo, Cosmoart, Slow Food Caserta, Terra di Lavoro Aps, Ais Caserta e Fisar Caserta.