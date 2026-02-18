Successo straordinario per il Carnevale Maddalonese 2026

Il Carnevale Maddalonese, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione si è concluso con un successo oltre ogni aspettativa, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e partecipati della città. Il maltempo ha impedito lo svolgimento di alcuni spettacoli programmati in serata in cui la pioggia causato la sospensione forzata degli spettacoli. Spettacoli che , come precisano gli organizzatori, sono solo rinviati ad una data con un meteo più clemente.

La giornata conclusiva, martedì grasso si è svolta come da programma ed è stata un’esplosione di festa, allegria, colori, musiche, ancor più coinvolgente e potente di quanto si potesse immaginare, quasi a voler idealmente compensare le serate sospese.

La sfilata dei carri è stata arricchita a sorpresa da un ulteriore carro realizzato dalla neonata associazione APS “Eventi Santa Sofia”, che ha dichiarato : “ Siamo felici di aver contribuito al Carnevale cittadino con la nostra presenza ed un carro da realizzato in pochi giorni. La nostra associazione si è appena costituita, ha come suo intento valorizzare ed animare il quartiere in cui nasce, e quindi automaticamente arricchire la proposta culturale della nostra città. Ringraziamo gli amici dell’APS Carnevale maddalonese dandoci appuntamento per il prossimo anno per il Carnevale”

Tantissime persone hanno affollato le strade per assistere alla sfilata dei sei da carri allegorici, accompagnati dalle tre scuole di ballo che hanno partecipato al corteo e si sono poi esibite in piazza prima della spettacolo finale di Mixed by Erry e dell’estrazione dei premi della lotteria di Carnevale. Questa edizione, organizzata dall’APS “Carnevale maddalonese” con il comune di Maddaloni ha portato nella villa comunale “Imposimato” prima e in piazza don salvatore d’Angelo ieri sera, spettacoli che hanno coinvolto artisti con spettacoli gratuiti, esibizioni delle scuole di ballo “L’Accademia dei Talenti”, “L’arte del movimento” e la “Dance sport Academy”, l’ I.C.”Maddaloni 2 – Valle”, svariate associazioni, ha attirato visitatori provenienti da tutta la provincia, grazie ad un programma ricco, inclusivo e capace di parlare a tutte le generazioni.

«Siamo profondamente orgogliosi della risposta della città» dichiarano gli organizzatori. «Il Carnevale Maddalonese è il frutto di mesi di lavoro condiviso, di creatività e di passione. Vedere le strade piene di colori, sorrisi e partecipazione è la ricompensa più grande. Ringraziamo le forze dell’ordine, le associazioni, le scuole, i volontari, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa edizione così speciale.»

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore alla Cultura e ai grandi Eventi Caterina Ventrone, che nella serata conclusiva, ha voluto sottolineare il valore civico, sociale e comunitario di questa iniziativa che è diventata negli anni un appuntamento fisso ed atteso da adulti e bambini:” Il Carnevale non è solo festa, ma un momento in cui la città si riconosce, si ritrova e costruisce legami. Questa edizione dimostra quanto Maddaloni sappia essere viva, accogliente e capace di fare rete. Continueremo a investire nel Carnevale, evento capace di valorizzare la creatività dei nostri cittadini e rafforzare l’amore per la propria città e la voglia di viverla in ogni occasione.”

La foto in copertina è di Miryam Zampano.