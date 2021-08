SUCCIVO, ‘NO VAX’ TENTA SUICIDIO DOPO POSITIVITA’ AL COVID

Succivo – E’ successo qualche giorno fa a Succivo , avrebbe tentato il suicidio dopo la riscontrata positività al covid 19, prima si sarebbe inferto delle coltellate, poi avrebbe anche cercato di buttarsi dal balcone.

L’uomo si è ferito con un coltello e si è lanciato dalla finestra, è stato soccorso da una postazione del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni stabili. A rendere noto l’episodio, e soprattutto il retroscena, è il dottor Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, attiva nel segnalare le aggressioni e le violenze ai danni del personale sanitario.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, domenica 22 agosto, è intervenuta la postazione 118 di Succivo.

A rivelare il motivo del gesto sarebbe stata la moglie, che era in casa al momento della tragedia: fermamente negazionista, convinto che il virus non esistesse, e contrario ai vaccini e di conseguenza non vaccinato, l’uomo avrebbe provato a uccidersi dopo aver scoperto di essere stato contagiato, evidentemente preoccupato per le conseguenze della malattia.