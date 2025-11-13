Sugc, illegittimo bando per soli pubblicisti al Mercadante

Il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania (Sugc) “contesta il concorso pubblico del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di Responsabile dell’ufficio stampa”. Con una lettera articolata in due punti principali, la segretaria del Sugc ha scritto all’Associazione Teatro stabile della città di Napoli, “evidenziando gli errori riscontrati nell’avviso pubblico, rilevati talmente gravi da richiederne l’immediata sospensione”. «Il bando è inaccettabile – spiega Geppina Landolfo -: l’iscrizione a un inesistente “albo dei giornalisti pubblicisti” discrimina illegittimamente la partecipazione dei giornalisti professionisti. Anche il requisito della laurea non è previsto né dal contratto di riferimento né dalla legge ordinistica». Nella lettera il Sugc evidenzia “anche la difficoltà del reperimento del bando sul sito istituzionale, nonché il periodo troppo breve di presentazione delle candidature, per richiedere più trasparenza e apertura alla massima partecipazione per il bando pubblico”.