Sul covid ecco De Luca “Aumento contagi dovuto anche a riapertura scuola”

I contagi per quel che concerne il covid nella Campania sarebbero in aumento. Sull’aumento dei contagi si è pronunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nella diretta il canale ufficiale della Regione. Si riporta qualche passaggio della videoconferenza “Dopo alcune settimane di zona gialla, non ci sono stati i dovuti controlli, bisogna prendere decisioni nazionali adeguate” ha affermato il governatore campano.

Il presidente della Regione ha poi proseguito così “Ritengo che i canali maggiori di trasmissione siano essenzialmente due: la movida e gli assembramenti in strada da parte di gente senza mascherina, tra cui anche ragazzi. Per quel che concerne la scuola, ritengo che il ministro Azzolina sia stato uno dei peggiori ministri che l’Italia abbia avuto, con troppe pressioni sui dirigenti della scuola per far aprire a prescindere dall’epidemia. Dal 25 gennaio al 4 gennaio abbiamo registrato oltre 2.000 positivi all’interno del mondo della scuola, questa situazione è ormai difficile da reggere”.

Si potrebbero prospettare nuove misure ma allo stato è difficile dire cosa potrebbe accadere per quel che concerne le misure anti covid la Campania dovrebbe rimanere zona gialla anche nei prossimi giorni.