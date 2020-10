Sul Napoli si è espresso Milik:”La società è stata poco professionale”

Continua a tenere banco in casa Napoli la grana Milik, il calciatore polacco in queste ore ha rilasciato, una lunga intervista ai colleghi di SportoweFakty.

Queste le parole di Milik:” Il mio destino è stato in gioco fino alle ultime ore di mercato. Almeno ora so dove mi trovo. Si è parlato molto anche di me e non sempre è stata detta la verità. Dunque, vorrei chiarire alcune cose. Il Napoli voleva prolungarmi il contratto di altri 5 anni. Mi è stato detto: o firmi o vai via. Ho deciso che mi sarebbe piaciuto fare una nuova esperienza altrove. Avevo due opzioni e poiché mi rifiutavo di rinnovare il mio manager, David Pantak, stava cercando un club che mi ingaggiasse. C’era l’interesse di alcune squadre, ci sono stati anche dei colloqui. Ma la pandemia ha complicato le cose, non ha aiutato neanche me”. L’attaccante ha poi confermato ci sono stati contatti con la Roma:”Non voglio fornire alcun dettaglio, lo spiegherò in un altro momento. C’era stato il mio ok per andare, ma non c’è stato l’accordo tra i due club e sono rimasto a Napoli. La Roma? Ho fatto le visite, è vero, andava tutto bene, ma poi è finita come sapete”.