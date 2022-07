Summer Fest all’ex Canapificio

“Ricomincio da te – Summer Fest”

Caserta – Tre giorni di festa. Tre giorni di attività negli spazi che sono stati al centro del nostro “patto educativo”: la Villetta di Via Acquaviva, quella di via Arno, via Trento e la piazzetta di via Vico.

Da quando, nel febbraio 2022, sei ragazzi del quartiere furono arrestati per spaccio, una rete di realtà associative e artisti casertani si sta battendo per migliorare la vivibilità del quartiere Acquaviva, favorire partecipazione della cittadinanza, dare un’alternativa a giovani e giovanissimi.

Abbiamo chiamato questo Patto di Comunità di “Ricomincio da Te”: è un’alleanza educativa, in cui ciascuno ha messo in campo un’azione volta a costruire comunità attraverso un programma di attività culturali, artistiche, di rigenerazione urbana, tutela ambientale.

Al centro gli spazi del quartiere Acquaviva, che negli anni ha visto chiudere luoghi di socialità come L’ex Asilo di Via Barducci, i locali della scuola media Ruggiero e la villetta “Bimbo Village”, riaperta per la prima volta dopo oltre 10 anni in occasione della bellissima festa di Carnevale dello scorso primo marzo, primo risultato centrato dalla rete e che ha segnato il lancio del calendario di attività che si sono susseguite fino ad oggi. Una riapertura finora limitata alla realizzazione delle diverse iniziative svolte, vista l’ordinanza del tribunale che ne vincola l’utilizzo alla custodia, ma che speriamo sia solo la prima parte di un percorso che porti a restituire definitivamente questo spazio ai cittadini del quartiere. Cittadini che in questi giorni hanno protocollato al Comune un di Patto di Collaborazione per la gestione condivisa della villetta, una proposta supportata da numerose firme raccolte.

La villetta di Via Acquaviva ospiterà le prime attività della “Summer Fest”, giovedì 14 luglio dalle ore 18.30, con il laboratorio “esperenziale” a cura della Cooperativa Zetesis e i giochi estivi del Comitato Città Viva. A seguire, alle ore 21.00, la festa si sposta nella vicina Villetta di Via Arno con la proiezione sotto le stelle del film “Sing”, speciale appuntamento extra della rassegna “Cinema in Erba” targata Caserta Film Lab.

Venerdì 15 dalle ore 18.30 è il turno di via Trento, dove si terrà un importante assemblea nella quale interverranno il Presidente di ACER Campania, il Sindaco di Caserta, il Pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione Franco Bosio, il Vescovo di Caserta Mons. Pietro Lagnese, il parroco della Parrocchia N.S. di Lourdes don Antonello Giannotti, ed altre istituzioni.

Due saranno i Focus: la ristrutturazione delle palazzine mediante l’adesione al Superbonus 110%, e la riqualificazione dei cortili delle case popolari ad opera del comune di Caserta, attraverso il ricorso di fondi PinQua, ossia al programma per la Qualità dell’abitare.

Domenica 17 luglio dalle 20.30 l’evento finale animerà via Vico con un concerto di “trap music” voluto e autorganizzato dai ragazzi che frequentano la piazza col supporto del Centro Sociale Ex Canapificio e del Uain Bar il Manutengolo. Iniziativa nata da un questionario “di ascolto” che ha raccolto le istanze e i desideri dei giovani che il sabato sera vivono la piazza e le strade della “movida”.

Un modo anche per dire che quello giovanile non è un problema archiviabile con una logica puramente securitaria, ma va affrontato potenziando le opportunità culturali, gli spazi di espressione, le alternative positive la cui mancanza viene spesso colmata con azioni deleterie.