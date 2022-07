“ Suoni tra Versi” il 29 luglio nel foyer del Teatro Parravano alle ore 20.30.

“Dopo circa 3 anni, dopo chiusure , rinunce e tanto isolamento, torno e torniamo con un Evento Speciale”: queste le parole del Maestro Caterina Bernardo, in vista dell’evento “Suoni tra Versi” che, con il Patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Caserta, si terrà il 29 luglio nel foyer del Teatro Parravano alle ore 20.30.

Nasce dal cuore degli artisti protagonisti dell’ Evento il desiderio di ritrovarsi tra le Arti che sensibilizzano l’ Anima alla Bellezza della Vita in tutti i suoi aspetti.

Il repertorio sarà un arcobaleno di emozioni che , a partire dai grandi classici, eseguiti dai Maestri Caterina Bernardo al pianoforte e Mario Ricciardi al flauto, ci riporteranno ad alcuni brani moderni, eseguiti dalla pianista Alessandra Sinagoga, giovane talento del territorio.

Note in chiaro scuro accompagneranno la lettura di alcune poesie dell’ autore affermato Caterina Bernardo.

La musica e la letteratura saranno le protagoniste di questo evento, e tutti gli amanti dell’Arte potranno respirare davvero l’aria della Bellezza artistica dopo che per tanto tempo tutto questo è mancato davvero come l’aria.