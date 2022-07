“Suoni tra versi”. L’evento che ha portato a Caserta la bellezza dell’arte

Ieri sera, nel foyer del Teatro Parravano, si è tenuto a Caserta, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Caserta, l’evento “Suoni tra Versi”, che ha visto un meraviglioso incrocio di arti, dalla musica alla letteratura. I Maestri Caterina Bernardo, al pianoforte, e Mario Ricciardi, al flauto, ci hanno offerto un repertorio che da Mozart è arrivato fino a Morricone. Lo spettatore, in una confortevole location in cui si respirava ogni forma di arte, aveva dinanzi a sé una luce bianca, dove si vedeva un pianoforte e un leggio, e poi … due splendide anime hanno dato vita, attraverso due strumenti musicali, alla più dolce musica capace di dare refrigerio a una calda estate come quella che stiamo vivendo. Il repertorio musicale, poi, era alternato a quello letterario: la lettura di poesie dell’autore affermato Caterina Bernardo è stata accompagnata dal tenero tocco pianistico del giovane talento Alessandra Sinagoga. L’emozione, in realtà, era già a mille con l’intervento dell’altro giovane talento Francesco De Vincenzi, che dal Walzer dei fiori al preludio di Bach ha saputo donarci quella Bellezza artistica che si è percepita durante tutto l’evento, dai Maestri ai giovani allievi, dagli artisti al pubblico, in uno scambio di grande energia di cui, dopo anni di chiusure, la nostra città aveva davvero tanto bisogno.