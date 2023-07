Superbonus edilizio: misura efficace e produttiva.

Venerdì 7 luglio, nell’elegante scenario dell’hotel Europa di Caserta, il vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, Agostino Santillo, ha presentato il suo libro “Super bonus 110%: tutta la verità”.

Relatori di prestigio sono stati l’ex procuratore nazionale antimafia e vicepresidente della commissione antimafia, Federico Cafiero De Raho, ed il vicepresidente della Camera dei deputati, già ministro dell’ambiente, Sergio Costa.

Il procuratore De Raho, chiarendo gli aspetti della liceità legale della norma, ha spiegato che delle frodi legate ai bonus edilizi solo il 5% di esse sono legate al superbonus e non più dello 0,5% è inerente ai crediti fiscali inesistenti, dunque è incontrovertibile che l’esiguità dei numeri, indicanti le percentuali, rileva quanto il problema di un possibile incentivo alla illegalità legato al superbonus è di fatto inesistente, soprattutto se compariamo questi dati a quelli delle truffe legate all’IVA.

L’intervento del ministro Costa ha evidenziato come, attraverso il provvedimento in questione, siano stati creati, secondo l’Istat, 640.000 posti di lavoro in forma diretta e 350.000 in forma indiretta. Inoltre il superbonus ha generato anche un aumento del PIL come mai accaduto in precedenza, peraltro in un momento gravissimo in cui l’epidemia era ferma per il covid.

Il vicepresidente della Camera dei Deputati ha tenuto sottolineare che attraverso il superbonus si è realizzato un vero aiuto alla povertà, mettendo tante famiglie italiane poco abbienti, oggi sono più di 22 milioni che non arrivano a fine mese, nelle condizioni di poter ristrutturare la propria abitazione, rendendola anche ecosostenibile nelle emissioni.

“Il superbonus è la misura più virtuosa realizzata nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi. Malgrado ciò pur essendo stato il provvedimento italiano più lodato dall’Europa, è stato incredibilmente anche il più osteggiato dal governo Draghi, prima, e da quello della Meloni, poi. Si è voluto ostacolare un’azione efficace in molti settori: occupazionale, ambientale, per il decoro urbano, per la sicurezza nelle nostre abitazioni, in ultima sintesi per lo sviluppo della nostra nazione. Un impulso a quelle politiche economiche di immissione di liquidità nel circuito economico che ha fatto tremare i polsi al sistema bancario.”- ha ribadito Santillo a sostegno di quanto emerso nel dibattito.

A fine serata è intervenuto anche Carlo Marino, sindaco di Caserta, ricordando la collaborazione tra lui e il ministro Costa per il recupero di un’area casertana che era abbandonata, degradata, luogo di prostituzione e che, attraverso la sostenibilità ambientale, oggi è agibile per i giovani, è luogo di coesione per tanti ragazzi provenienti da ambienti problematici ma salvati grazie a questo progetto.