Superbonus regionale, Santillo (M5S): se governo regionale ha visione politica, questa proposta la fa propria

Napoli, lunedì 6 febbraio 2023. “L’Europa ci chiede di efficientare le nostre abitazioni, ma fermando il Superbonus il governo Meloni fa tutto il contrario di ciò che serve”. Così il Vicepresidente M5S alla Camera dei deputati Agostino Santillo, durante la presentazione della proposta di legge del Superbonus regionale a Napoli, nella sala multimediale del Consiglio regionale della Campania. “Oggi il problema non è più capire fin quando ci sarà il Superbonus 110% – ha dichiarato Santillo -, ma il problema vero è capire come trovare il modo di salvare quelle aziende che hanno i crediti fiscali bloccati. Per fare questo è necessario innanzitutto riattivare la circolazione illimitata degli stessi crediti. Il governo deve comprendere che i milioni di euro nei cassetti fiscali delle aziende tra poco rappresenteranno comunque un costo sociale enorme, con imprenditori disperati, aziende che falliscono e lavoratori per strada. È un dato di fatto che questa misura è stata osteggiata e smantellata da chi si trova oggi al governo, che fino a pochi mesi fa in campagna elettorale prometteva tutt’altro. Qui in Campania se il governo regionale ha una reale visione politica, questa proposta del Superbonus la fa propria” – ha concluso -.