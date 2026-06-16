“SUPERSTAR REVOLUTION” il nuovo EP di SENHIT

Sulla scia dell’incredibile energia sprigionata sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove ha rappresentato la Repubblica di San Marino, SENHIT lancia un nuovo capitolo del progetto “Superstar”. Arriva il 19 giugno su tutte le piattaforme digitali “Superstar REvolution”, un racconto sonoro in quattro tracce che celebra e reinventa il successo del singolo originale nato dalla collaborazione artistica con l’icona globale Boy George. Il brano originale, caratterizzato da visioni pop internazionali e atmosfere notturne, si è distinto per un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, accettando anche le proprie cicatrici e rivendicando l’unicità come valore assoluto. L’EP “Superstar REvolution” reinterpreta questo universo e ne raccoglie tutte le anime attraverso quattro prospettive diverse, capaci di esaltare sfumature opposte ma complementari della stessa storia: I due remix firmati da Boy George accendono la parte più club-oriented e internazionale del brano. L’artista e leggenda del pop ridefinisce la struttura ritmica con batterie incisive e synth vibranti perfetti per i dancefloor mondiali. La versione Acoustic ne esplora la dimensione più profonda, intima e riflessiva. Spogliato da ogni sovrastruttura elettronica, il brano mette a nudo la voce intensa di Senhit, creando un’atmosfera densa, avvolgente e ricca di tensione emotiva. Infine la Long Version rappresenta la dimensione della totale libertà espressiva. Una traccia dal respiro esteso e non convenzionale, pensata per far perdere il controllo e far vivere la canzone attraverso una nuova ed ipnotica forma sonora. Senhit racconta così questo remix: «“Superstar” non è mai stata soltanto una canzone. È diventata un viaggio che negli ultimi mesi mi ha portata su palchi, strade, aerei e a incontri e avventure che non avrei mai immaginato. Per questo ho voluto raccogliere tutte le sue anime in un progetto che si chiama “Superstar REvolution”. Un titolo che parla di rivoluzione ma anche di evoluzione: quella di una canzone che continua a trasformarsi e a vivere attraverso nuove forme. In questo EP convivono l’energia dei due remix firmati da Boy George, la dimensione più intima della versione acustica e la libertà della long version. 4 prospettive diverse della stessa storia. Dopo Eurovision sentivo il desiderio di celebrare il percorso fatto ma senza nostalgia e senza rimpianti ma con gratitudine e leggerezza e voglia di guardare avanti. “Superstar REvolution” è il mio modo di dire che la musica non si ferma mai: cambia, cresce e si reinventa. Proprio come noi». Con “Superstar REvolution”, Senhit conferma la sua spiccata attitudine internazionale, fondendo pop ed elettronica in un linguaggio autentico e senza confini. La sua anima da “Freaky Queen” si consolida oggi come manifesto di consapevolezza artistica, inserendosi perfettamente in un percorso unico che l’ha vista negli anni protagonista globale tra l’Eurovision, i palchi di tutto il mondo, fino ai ruoli di conduttrice e storyteller in grandi eventi cross-mediali.

La Tracklist Ufficiale di “Superstar REvolution”:

Superstar – Retrophobia Mix by Boy George & Kinky Roland

Superstar – Retrophobia Dub by Boy George & Kinky Roland

Superstar – Acoustic Version

Superstar – Long Version

Senhit è un’artista pop italo-eritrea dal profilo autenticamente globale. Ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2021 con Adrenalina insieme a Flo Rida e ha ideato il progetto di grande successo Freaky Trip to Rotterdam, reinterpretando i classici dell’Eurovision insieme a importanti creativi internazionali. Ha collaborato con icone della scena mondiale come Steve Aoki, Benny Benassi e Tory Lanez, portando la sua voce e il suo stile all’interno del panorama dance e pop internazionale. Si esibisce in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, fondendo musica, moda e narrazione visiva in una cifra stilistica inconfondibile, capace di risuonare attraverso culture diverse. Nel 2024 è stata protagonista di Eurovision On Tour, esibendosi e conducendo in varie tappe tra Europa e Australia, insieme ad alcune delle più iconiche star dell’Eurovision. Nel 2025 è tornata all’Eurovision come portavoce e ambasciatrice ufficiale di San Marino, una naturale prosecuzione del suo percorso artistico. Oggi Senhit brilla come cantante, produttrice, direttrice creativa e ambasciatrice culturale. Crea progetti in cui il pop incontra il significato, dal palco allo schermo, come la sua prima produzione, “The Purple Night”, un progetto ideato, realizzato e condotto da Senhit, che ha riunito sullo stesso palco gli artisti che hanno rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest. Nel ruolo di host e performer, Senhit ha cantato, intervistato e intrattenuto il pubblico, arricchendo lo show con un pre-show social firmato “Under The Umbrella”. Un format originale e coinvolgente, che ha trasformato “The Purple Night” in un’esperienza musicale e narrativa unica. Inoltre, a dicembre 2025 ha rivestito il ruolo di cantante e conduttrice a “Eurofesta”, il primo evento italiano con celebrity dell’Eurovision, consolidando ulteriormente la sua figura di artista completa e storyteller, capace di costruire narrazioni che uniscono pubblici internazionali. A maggio 2026 ha rappresentato la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Superstar” in collaborazione con Boy George, il cui videoclip ufficiale ha già superato i 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Forte di questo successo, Senhit si esibirà quest’estate su diversi palchi in tutta Europa, partendo proprio da quello del Milano Pride 2026 il prossimo 27 giugno.

“SUPERSTAR REVOLUTION” è disponibile dal 19 giugno su tutte le piattaforme digitali.

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