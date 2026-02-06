Sventata una rapina in un bar del centro e arrestato 36enne

Un rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Villa Literno ha consentito, nella notte appena trascorsa, di interrompere una grave situazione di pericolo e di assicurare alla giustizia il presunto responsabile di una tentata rapina aggravata dall’uso di un’arma impropria.

L’episodio si è verificato lungo Corso Umberto I a Villa Literno, all’interno di un bar del centro cittadino. Lì un uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il titolare con una stecca da biliardo e aggredendolo con calci e pugni, nel tentativo di ottenere alcolici e denaro contante.

L’allarme al Numero Unico di Emergenza “112” e il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma hanno evitato conseguenze più gravi. I Carabinieri, giunti sul posto in pochi istanti, hanno riportato la situazione sotto controllo e tratto in arresto l’uomo in flagranza di reato.

La persona offesa, pur scossa dall’accaduto, ha rifiutato le cure mediche. L’arrestato, un operaio di 36 anni di origini ucraine, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Villa Literno.