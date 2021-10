Sventato furto di auto dal proprietario di un bar nel centro della città

Maddaloni. Il proprietario del bar in via Mercorio, il pugile Di Crescenzo, ci ha segnalato che da diversi giorni, dinanzi alla sua attività, risulta parcheggiata sull’area destinata al carico e scarico delle merci, un’autovettura FORD Fiesta di colore nero.

Circa un paio di giorni fa, il Di Crescenzo ha notato due persone, con un marcato accento napoletano, che armeggiavano vicino all’automobile per tentare di aprirla. Sospettando un tentativo di furto della stessa, li ha prontamente messi in fuga. Il giorno seguente ha denunciato l’accaduto al locale comando di Polizia Municipale . A quanto pare l’auto non risulta rubata ma al momento si trova ancora lì e pare non si riesca a rintracciare il proprietario.