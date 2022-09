Sversamenti abusivi di rifiuti urbani nella provincia di Caserta

Pubblicità elettorale

La Guardia Forestale di Roccamonfina e di Vairano Patenora ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale, su richiesta della Procura della Repubblica, Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha applicato la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del legale rappresentante di un’impresa individuale di Roccamonfina operante nel settore delle lavorazioni boschive e del commercio all’ingrosso di legname nei cui confronti si procede per reati previsti dal decreto legislativo 152/2006, contenente norme in materia ambientale.

L’indagine è iniziata in quanto in località Socce, del Comune di Roccamonfina erano stati registrati frequenti abbandoni e combustioni di rifiuti; per identificarne gli autori, i Carabinieri installarono un sistema di videosorveglianza. Dopo pochi giorni, dalla visione dei video risultò che nell’arco di dieci giorni erano stati abbandonati per quattro volte rifiuti costituiti da circa 20 metri cubi di scarti della lavorazione del legno.

I rifiuti, in particolare, venivano trasportati all’interno del fondo con un trattore provvisto di carrello-rimorchio, sversati sul suolo e inceneriti. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di risalire al proprietario dei mezzi, titolare di una ditta boschiva, ed agli autori materiali delle condotte, che sono due dipendenti della predetta ditta